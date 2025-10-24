Vučić danas na otvaranju fabrike kompanije Muehlbauer u Staroj pazovi

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće danas svečanoj ceremoniji otvaranja nove fabrike kompanije Muehlbauer u Staroj Pazovi, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Ceremonija će početi u 12. časova. Izgradnj fabrike počela je početkom 2024. godine, a vrednost investicionog projekta iznosila je 29,5 miliona evra. Kompanija je osnovana 1981. godine, kao kompanija specijalizovana za proizvodnju preciznih delova za avio industriju, a danas je svetski poznat proizvоđač inovativnih end-to-end ID rešenja koja se fokusiraju na proizvodnju, personalizaciju i izdavanje bezbednih ličnih karata i e-pasoša prema ICAO standardima i