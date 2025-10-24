Zvezdin Amerikanac Delije bacio u trans, javio se porukom na srpskom posle pobede u Evroligi: “Mi o vuku…”

Košarkaši Crvene zvezde su savladali Baskoniju (90:72) u okviru 6. kola Evrolige! Izabranici Saše Obradovića su posle slabog prvog poluvremena odigrali sjajno u nastavku i došli do važnog trijumfa.

Zvezda se sada nalazi u samom vrhu tabele, pošto je posle četvrtog uspeha u nizu na skoru od četiri pobede i dva poraza, koja je zabeležila na početku dok je na klupi i dalje bio Janis Sferopulos. Odličnu partiju iza sebe je imao Kodi Miler Mekintajer, koji je imao najbolji individualni učinak kada je u pitanju Crvena zvezda. Američki plejmejker je postigao 20 poena, podelio četiri asistencije i upisao dva skoka. Mekintajer se jutros javio na društvenoj mreži “X”