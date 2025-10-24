Zvezdin Amerikanac Delije bacio u trans, javio se porukom na srpskom posle pobede u Evroligi: “Mi o vuku…”

Telegraf pre 58 minuta  |  Telegraf.rs
Košarkaši Crvene zvezde su savladali Baskoniju (90:72) u okviru 6. kola Evrolige! Izabranici Saše Obradovića su posle slabog prvog poluvremena odigrali sjajno u nastavku i došli do važnog trijumfa.

Zvezda se sada nalazi u samom vrhu tabele, pošto je posle četvrtog uspeha u nizu na skoru od četiri pobede i dva poraza, koja je zabeležila na početku dok je na klupi i dalje bio Janis Sferopulos. Odličnu partiju iza sebe je imao Kodi Miler Mekintajer, koji je imao najbolji individualni učinak kada je u pitanju Crvena zvezda. Američki plejmejker je postigao 20 poena, podelio četiri asistencije i upisao dva skoka. Mekintajer se jutros javio na društvenoj mreži “X”
Zvezda dobila ogromno pojačanje koje niko nije ni primetio! Vlade Đurović posle ubedljive pobede otkrio: Već je doneo napredak!…

Kurir pre 2 minuta
Nastavak serije pobeda

Politika pre 8 minuta
Obožavam grobare, bio sam tu kad su uzeli titulu: Hifi impresioniran navijačima Partizana!

Hot sport pre 1 sat
Zvezda nastavila sa brutalnim partijama! Crveno-beli srušili i Baskoniju: Za one koji nisu gledali - ovo su najzanimljiviji…

Kurir pre 48 minuta
Zvezda na skeneru B92.sport: Sve polazi iz odbrane VIDEO

B92 pre 32 minuta
Dokazao sam se, bolja sam osoba i igrač u zvezdi: Jago emotivno nakon nove pobede!

Hot sport pre 1 sat
„Ne može ovako“: Obradović žestoko kritikovao igrače nakon ubedljivog trijumfa, zbog ovog će biti razgovora u svlačionici VIDEO…

Nova pre 1 sat
Zvezda na raskrsnici: Ravnopravna borba za proleće u Evropi ili šarena laža skupog tima?

Danas pre 12 minuta
Marina Maljković više nije selektorka Srbije: "Nisam pretplaćena..."

Sportske.net pre 2 minuta
Prvi meč sezone, a već kandidat za utakmicu godine: Trip-dabl Jokića i 50 poena Gordona malo za Stefa Karija!

Hot sport pre 17 minuta
Tužan dan za srpski Sport: Preminuo nekadašnji ministar!

Hot sport pre 12 minuta
FK Radnički Niš: Prvih 20 koji budu dobrovoljno dali krv dobiće po ulaznicu za meč protiv Zvezde

Naissus info pre 2 minuta