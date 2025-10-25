Rajaković namučio Janisa i Milvoki - Avdijin ples u "padu" Golden Stejta VIDEO

Košarkaši Milvokija savladali su Toronto sa 122:116.

Izabranici Darka Rajakovića su ozbiljno namučili Bakse, koji su tek u finišu uspeli da prelome meč u svoju korist. Toroto je vodio posle posle prvog poluvremena, a i u nastavku se vodila velika borba. Dominirao je Janis Adetokumbo, ali zasluge za trijumf idu na drugu adresu. Pobedu Milvokiju doneli su Geri Trent Džunior sa dve trojke, kao i Kol Entoni posle lepog polaganja. Adetokunbo je bio najefikasniji sa 31 poenom i 20 skokova, Entoni je dao 23, a Trent 20