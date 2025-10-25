Dora Mar: Pikasova slika prodata za 27 miliona evra na aukciji u Parizu: Jedini dokaz o njenom postojanju bila je fotografija iz 1944. godine

Blic pre 3 sata
Dora Mar: Pikasova slika prodata za 27 miliona evra na aukciji u Parizu: Jedini dokaz o njenom postojanju bila je fotografija…

Slika Pabla Pikasa iz privatne kolekcije, za koju se veruje da prikazuje njegovu muzu i partnerku Doru Mar, prodata je danas za 27 miliona evra na aukciji u Parizu.

Slika pod nazivom "Bista žene sa cvetnim šeširom (Dora Mar) 1943", postala je vlasništvo jedne francuske porodice 1944. godine i ostala je u njihovoj privatnoj kolekciji decenijama, dok naslednici nisu odlučili da je prodaju, preneo je Rojters. Portparol aukcijske kuce Druo rekao je da je kupac bio u aukcijskoj sali, ali nije naveo njegovo ime. Ta slika nikada nije bila prikazana javnosti pre aukcije, a jedini dokaz o njenom postojanju bila je fotografija slike iz
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Pikasov portret Dore Mar, koji je dugo bio skriven od javnosti, prodat na aukciji za 27 miliona evra

Pikasov portret Dore Mar, koji je dugo bio skriven od javnosti, prodat na aukciji za 27 miliona evra

Danas pre 11 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

RojtersaukcijaParizFrancuska

Kultura, najnovije vesti »

Ovo je kuća Bilija Pitona iz "Maratonaca": I danas postoji, a prizori iz nje su kao iz najluđeg horor filma

Ovo je kuća Bilija Pitona iz "Maratonaca": I danas postoji, a prizori iz nje su kao iz najluđeg horor filma

Kurir pre 3 minuta
Komšinica koja želi da se odmara

Komšinica koja želi da se odmara

Velike priče pre 2 sata
Džez muzičar godine, Džejms Brendon Luis, zatvara 41. Beogradski džez festival

Džez muzičar godine, Džejms Brendon Luis, zatvara 41. Beogradski džez festival

Blic pre 2 sata
Dora Mar: Pikasova slika prodata za 27 miliona evra na aukciji u Parizu: Jedini dokaz o njenom postojanju bila je fotografija…

Dora Mar: Pikasova slika prodata za 27 miliona evra na aukciji u Parizu: Jedini dokaz o njenom postojanju bila je fotografija iz 1944. godine

Blic pre 3 sata
Završen festival "Dani Zorana Radmilovića": Najbolji glumac Nikola Ristanovski

Završen festival "Dani Zorana Radmilovića": Najbolji glumac Nikola Ristanovski

Blic pre 5 sati