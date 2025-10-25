Dora Mar: Pikasova slika prodata za 27 miliona evra na aukciji u Parizu: Jedini dokaz o njenom postojanju bila je fotografija iz 1944. godine

Slika Pabla Pikasa iz privatne kolekcije, za koju se veruje da prikazuje njegovu muzu i partnerku Doru Mar, prodata je danas za 27 miliona evra na aukciji u Parizu.

Slika pod nazivom "Bista žene sa cvetnim šeširom (Dora Mar) 1943", postala je vlasništvo jedne francuske porodice 1944. godine i ostala je u njihovoj privatnoj kolekciji decenijama, dok naslednici nisu odlučili da je prodaju, preneo je Rojters. Portparol aukcijske kuce Druo rekao je da je kupac bio u aukcijskoj sali, ali nije naveo njegovo ime. Ta slika nikada nije bila prikazana javnosti pre aukcije, a jedini dokaz o njenom postojanju bila je fotografija slike iz