Pikasov portret Dore Mar, koji je dugo bio skriven od javnosti, prodat na aukciji za 27 miliona evra

Danas pre 8 sati  |  Beta-AP
Pikasov portret njegove dugogodišnje muze i partnerke Dore Mar koji nije bio viđen u javnosti više od osam decenija prodat je danas na auckiji za 27 miliona evra. „Poprsje žene sa cvetnim šeširom (Dora Mar)“, naslikana u julu 1943, prikazuje Mar u šeširu jarkih boja.

Mar koja je i sama bila umetnica i fotograf bila je Pikasova partnerka i muza oko sedam godina i odnos se približavao bolnom kraju. Delo je bilo kupljeno 1944. godine i od tada nije prodavano već je ostalo u porodičnoj kolekciji. Slika je prodata na aukciji u aukcijskoj kući Druo koja je nazvala ponovo pojavljivanje dela, koje pripada Pikasovoj seriji „Žena sa šeširom“ , „retko značajnim momentom, kada se prvi put otkriva puni sjaj dela dugo držanog u tajnosti“. U
