Ovo je milena (56) koja je umrla u Turskoj: Preduzetnica se 20 dana borila za život nakon što su joj greškom lekara probušena creva tokom liposukcije
Milena Manćini (56), preduzetnica i vlasnica agencije za nekretnine iz mesta Izola Liri (provincija Frozinone), preminula je nakon komplikacija tokom liposukcije u privatnoj klinici u Istanbulu. Nakon što joj je tokom operacije povređen stomak, njeno zdravstveno stanje se naglo pogoršalo.
Lekari su odmah prekinuli zahva t liposukcije i započeli reanimaciju, a potom Milenu hitno prebacili u Univerzitetsku bolnicu u Istanbulu, opremljenu za ovakve hitne slučajeve. Tamo je provela 20 dana u intenzivnoj nezi, boreći se za život, ali nažalost, nije se nikada probudila. Preminula je u ponedeljak ujutru. Italijanski konzulat u Istanbulu je od 18. septembra bio u kontaktu s porodicom, prateći slučaj i pružajući pomoć tokom kome. Poslednja komunikacija sa