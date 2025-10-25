Ovo je milena (56) koja je umrla u Turskoj: Preduzetnica se 20 dana borila za život nakon što su joj greškom lekara probušena creva tokom liposukcije

Blic pre 2 sata
Ovo je milena (56) koja je umrla u Turskoj: Preduzetnica se 20 dana borila za život nakon što su joj greškom lekara probušena…

Milena Manćini (56), preduzetnica i vlasnica agencije za nekretnine iz mesta Izola Liri (provincija Frozinone), preminula je nakon komplikacija tokom liposukcije u privatnoj klinici u Istanbulu. Nakon što joj je tokom operacije povređen stomak, njeno zdravstveno stanje se naglo pogoršalo.

Lekari su odmah prekinuli zahva t liposukcije i započeli reanimaciju, a potom Milenu hitno prebacili u Univerzitetsku bolnicu u Istanbulu, opremljenu za ovakve hitne slučajeve. Tamo je provela 20 dana u intenzivnoj nezi, boreći se za život, ali nažalost, nije se nikada probudila. Preminula je u ponedeljak ujutru. Italijanski konzulat u Istanbulu je od 18. septembra bio u kontaktu s porodicom, prateći slučaj i pružajući pomoć tokom kome. Poslednja komunikacija sa
Milena (56) otišla na liposukciju u Tursku, pa umrla u agoniji zbog greške lekara: Ubodena preduboko, probili joj creva

Blic pre 3 sata
TurskaIstanbul

Blic pre 2 sata