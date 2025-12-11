Novi Trampov pritisak na predsednika Venecuele

Danas pre 4 sati  |  Beta
Novi Trampov pritisak na predsednika Venecuele
Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da su Sjedinjene Američke Države (SAD) zaplenile naftni tanker kod obale Venecuele. „Upravo smo zaplenili tanker na obali Venecuele, veliki tanker, veoma veliki, zapravo najveći do danas zaplenjen“, rekao je Tramp novinarima u Beloj kući, dodajući i da je brod „zaplenjen iz veoma dobrog razloga“. Na pitanje šta će se desiti sa naftom na tankeru, Tramp je rekao da „pretpostavlja da će je zadržati“. Korišćenje
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Filmska akcija kod Venecuele: Pogledajte kako je američka vojska zaplenila tanker FOTO/VIDEO

Filmska akcija kod Venecuele: Pogledajte kako je američka vojska zaplenila tanker FOTO/VIDEO

B92 pre 1 sat
Objavljen video upada američkih vojnika na tanker pod sankcijama

Objavljen video upada američkih vojnika na tanker pod sankcijama

Vreme pre 2 sata
Spuštanje konopcem iz helikoptera: Kako su američke snage preuzele venecuelanski tanker (VIDEO)

Spuštanje konopcem iz helikoptera: Kako su američke snage preuzele venecuelanski tanker (VIDEO)

N1 Info pre 3 sata
Tramp: SAD zaplenile tanker kod obale Venecuele

Tramp: SAD zaplenile tanker kod obale Venecuele

Novi magazin pre 2 sata
SAD zaplijenio tanker kod obale Venezuele

SAD zaplijenio tanker kod obale Venezuele

Slobodna Evropa pre 4 sati
(Video) Ovako je izgledao upad američkih specijalaca na tanker pun nafte kod Venecuele: Spustili se iz helikoptera niz…

(Video) Ovako je izgledao upad američkih specijalaca na tanker pun nafte kod Venecuele: Spustili se iz helikoptera niz konopac, uzeli mašinke u ruke i zauzeli brod

Blic pre 4 sati
Tramp: SAD zaplenile tanker kod obale Venecuele

Tramp: SAD zaplenile tanker kod obale Venecuele

Nova pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

VenecuelaDonald Trampnafta

Svet, najnovije vesti »

Pala vlada u Bugarskoj Najsiromašnija zemlja EU tone u veću krizu: kontroverzni budžet srušio Željazkova

Pala vlada u Bugarskoj Najsiromašnija zemlja EU tone u veću krizu: kontroverzni budžet srušio Željazkova

Blic pre 6 minuta
Lavrov: 'Nacionalizacija NIS-a moguća pod određenim uslovima'

Lavrov: 'Nacionalizacija NIS-a moguća pod određenim uslovima'

BBC News pre 11 minuta
Orban hvali novu Trampovu strategiju: „SAD shvata civilizacijski pad Evrope“

Orban hvali novu Trampovu strategiju: „SAD shvata civilizacijski pad Evrope“

Danas pre 32 minuta
Danska najavila uvođenje ograničenja korišcenja društvenih mreža za decu u 2026.

Danska najavila uvođenje ograničenja korišcenja društvenih mreža za decu u 2026.

RTV pre 31 minuta
Rute: SAD će ostati posvećene NATO-u uprkos strategiji nacionalne bezbednosti

Rute: SAD će ostati posvećene NATO-u uprkos strategiji nacionalne bezbednosti

RTV pre 26 minuta