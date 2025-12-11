Novi Trampov pritisak na predsednika Venecuele
Danas pre 4 sati | Beta
Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da su Sjedinjene Američke Države (SAD) zaplenile naftni tanker kod obale Venecuele. „Upravo smo zaplenili tanker na obali Venecuele, veliki tanker, veoma veliki, zapravo najveći do danas zaplenjen“, rekao je Tramp novinarima u Beloj kući, dodajući i da je brod „zaplenjen iz veoma dobrog razloga“. Na pitanje šta će se desiti sa naftom na tankeru, Tramp je rekao da „pretpostavlja da će je zadržati“. Korišćenje