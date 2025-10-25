Srpkinja i dva Srbina uhapšeni u Beču: Policija im u stanu pronašla 2,453 kilograma heroina i kokain

Bečka policija saopštila da je sprovela veliku akciju protiv organizovane preprodaje narkotika i tom prilikom uhapsila državljanku Srbije (44), koja je sa još dva sunarodnika iz stana prodavala drogu.

Policijaci Jedinice za kontrolu uličnog kriminala (EGS) uhapsili su jednu ženu (44) i dva muškarca iz Srbije (33, 34) kod kojih je u stanu pronađeno više kilograma narkotika. Portparolka policije Julija Šik potvrdila je da je u stanu pronađeno 2,453 kg heroina i skoro kilogram kokaina, zajedno sa sredstvima za usitnjavanje. EGS je takođe preko ovo troje uhapšenih došao do još jednog dilera iz Srbije, 28-godišnjaka za kojeg se zna da je i ranije preprodavao drogu. U