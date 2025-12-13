Muškarac ubijen na gradilištu? Radnici pored sefa pronašli telo kolege sa vidljivim povredama glave

Nova pre 1 sat  |  Autor: Blic
Muškarac ubijen na gradilištu? Radnici pored sefa pronašli telo kolege sa vidljivim povredama glave

Telo muškarca, starog 40-ak godina pronađeno je jutros na jednom stovarištu u zaječarskom naselju Kotlujevac.

Prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da se radi o ubistvu. Telo pronađeno jutros, a po nalogu Tužilaštva, policija vrši uviđaj i radi na utvrđivanju svih okolnosti, saopšteno je iz PU Zaječar. Telo muškarca pronašli su radnici stovarišta. – Ja sam došao na posao, kao i svakog dana da radim i zatekao sam kolegu kako leži. Pronašli smo ga oko 06.15 sati. Kada sam izašao zatekao sam kolegu kako leži na stomaku, i primetio da ima udarac u potiljak, a sef je bio
