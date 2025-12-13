Krvava noć u istočnoj Srbiji: Radnik (37) brutalno likvidiran na stovarištu u Zaječaru

Alo pre 5 sati
Krvava noć u istočnoj Srbiji: Radnik (37) brutalno likvidiran na stovarištu u Zaječaru

Radnik (37) pronađen je mrtav na stovarištu u Zaječaru. Prema nezvaničnim informacijama, ubijen je tokom pokušaja pljačke sefa.

Radnik star 37 godina, čije je beživotno telo pronađeno na stovarištu u naselju Kotlujevac u Zaječaru, prema za sada nepotvrđenim informacijama, ubijen je tokom pljačke. Kako prenosi radio Magnum, motiv zločina bila je krađa sefa koji se nalazio u jednoj od prostorija stovarišta. Podsetimo, telo muškarca pronađeno je u noći između petka i subote. Iz Policijske uprave u Zaječaru potvrđeno je da je jutros pronađeno beživotno telo, kao i da policija, po nalogu
