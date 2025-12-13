Radnik (37) koji je zatečen mrtav na stovarištu je ubijen! Ovo je motiv zločina

Dnevnik pre 1 sat
Radnik (37) koji je zatečen mrtav na stovarištu je ubijen! Ovo je motiv zločina

Prema nepotvrđenim informacijama, radnik koji je zatečen mrtav na stovarištu u Kotlujevcu u Zaječeru, je ubijen!

Podsetimo, telo muškarca je pronađeno u noći između petka i subote, a motiv je bila pljačka sefa, javlja radio Magnum. Iz zaječarske policije potvrđeno je da je beživotno telo pronađeno jutros, a po nalogu Tužilaštva, policija vrši uviđaj i radi na utvrđivanju svih kolnosti. Prema nepotvrđenim saznanjima, život je izgubio S. J. (37), koji je u noći između petka i subote boravio u prostoriji u sklopu stovarišta. On je, kako se sumnja, u jednom trenutku izašao iz
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Radnik iz Zaječara ubijen tupim predmetom: Novi detalji stravičnog zločina na stovarištu

Radnik iz Zaječara ubijen tupim predmetom: Novi detalji stravičnog zločina na stovarištu

Mondo pre 2 minuta
Novi detalji stravičnog zločina na stovarištu u Zaječaru: Policija traga za ubicama čuvara

Novi detalji stravičnog zločina na stovarištu u Zaječaru: Policija traga za ubicama čuvara

Telegraf pre 17 minuta
Radnik (37) koji je pronađen mrtav u Zaječaru je ubijen: Pljačkaši ga surovo likvidirali, a ovo je motiv

Radnik (37) koji je pronađen mrtav u Zaječaru je ubijen: Pljačkaši ga surovo likvidirali, a ovo je motiv

Mondo pre 2 sata
Krvava noć u istočnoj Srbiji: Radnik (37) brutalno likvidiran na stovarištu u Zaječaru

Krvava noć u istočnoj Srbiji: Radnik (37) brutalno likvidiran na stovarištu u Zaječaru

Alo pre 2 sata
Radnik (37) iz Zaječara je ubijen, ovo je motiv: Pljačkaši ga surovo likvidirali, njihov plan loše se završio

Radnik (37) iz Zaječara je ubijen, ovo je motiv: Pljačkaši ga surovo likvidirali, njihov plan loše se završio

Telegraf pre 2 sata
Ubistvo na stovarištu u Zaječaru tokom pljačke

Ubistvo na stovarištu u Zaječaru tokom pljačke

Ist media pre 4 sati
Muškarac ubijen na gradilištu? Radnici pored sefa pronašli telo kolege sa vidljivim povredama glave

Muškarac ubijen na gradilištu? Radnici pored sefa pronašli telo kolege sa vidljivim povredama glave

Glas Zaječara pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Tužilaštvo

Regioni, najnovije vesti »

Građani se izborili protiv rudarenja, bore se i dalje protiv izgradnje mini hidroelektrana

Građani se izborili protiv rudarenja, bore se i dalje protiv izgradnje mini hidroelektrana

Jugmedia pre 12 minuta
Inflacija pojela čačanski budžet, biće još teže

Inflacija pojela čačanski budžet, biće još teže

Ozon press pre 12 minuta
Radnici „Koštane“ na protestu u Vranju: Upornošću do stečenih prava, uz pritisak na gradsku vlast

Radnici „Koštane“ na protestu u Vranju: Upornošću do stečenih prava, uz pritisak na gradsku vlast

Jug press pre 7 minuta
Rekonstrukcija vodovodne mreže trajno rešenje problema u Batočini

Rekonstrukcija vodovodne mreže trajno rešenje problema u Batočini

RTK pre 32 minuta
Vlasotince ujedinjeno za lečenje male Nade

Vlasotince ujedinjeno za lečenje male Nade

Jugmedia pre 27 minuta