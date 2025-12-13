Radnik (37) koji je zatečen mrtav na stovarištu je ubijen! Ovo je motiv zločina

Prema nepotvrđenim informacijama, radnik koji je zatečen mrtav na stovarištu u Kotlujevcu u Zaječeru, je ubijen!

Podsetimo, telo muškarca je pronađeno u noći između petka i subote, a motiv je bila pljačka sefa, javlja radio Magnum. Iz zaječarske policije potvrđeno je da je beživotno telo pronađeno jutros, a po nalogu Tužilaštva, policija vrši uviđaj i radi na utvrđivanju svih kolnosti. Prema nepotvrđenim saznanjima, život je izgubio S. J. (37), koji je u noći između petka i subote boravio u prostoriji u sklopu stovarišta. On je, kako se sumnja, u jednom trenutku izašao iz