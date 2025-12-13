Radnik iz Zaječara ubijen tupim predmetom: Novi detalji stravičnog zločina na stovarištu

Radnik koji je zatečen mrtav na stovarištu u Kotlujevcu u Zaječeru je ubijen tupim pedmetom, nezvanično se saznaje.

Prema informacijama, telo je nađeno bez znakova života sa povredama glave koje su nanete tupim predmetom, utvrdila je istraga. Prema nepotvrđenim saznanjima, život je izgubio S. J. (37), koji je u noći između petka i subote boravio u prostoriji u sklopu stovarišta. Tužilac je ovo delo kvalifikovao kao teško ubistvo. Osumnjičeni za pokušaj ubistva pokušali su da ukradu metalni sef težak 200 kilograma. Oni su ga zavezali i vukli, ali odustali. Sumnja se da je ubistvo