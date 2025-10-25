U toku potera za opasnim napadačem u Novom Sadu! Zario Milanu (27) nož u stomak i pobegao, policija pokrenula veliku potragu

Stravični pokušaj ubistva dogodio se u noći petak na subotu, oko 3 ujutru u naselju Kamenjar. Kako saznajemo, ispred čarde „Mačak“, nakon svađe, NN osoba nožem je zadala ubod u stomak Milanu S. (27).

Napadač koji je Milana izbo nožem u Novom Sadu je pobegao u nepoznatom pravcu. Povređeni muškarac je vozilom Hitne pomoći prevezen u UKC „Vojvodine“. Prema nezvaničnim saznanjima konstatovane su teške telesne povrede opasne po život. Nadležni javni tužilac događaj je kvalifikovao kao krivično delo ubistvo u pokušaju. Nakon nekoliko sati potrage, osumnjičeni za okušaj ubistva je uhapšen, o čemu možete pročitati u našem odvojenom tekstu. Prve slike sa mesta gde se