U toku potera za opasnim napadačem u Novom Sadu! Zario Milanu (27) nož u stomak i pobegao, policija pokrenula veliku potragu

Blic pre 10 minuta
U toku potera za opasnim napadačem u Novom Sadu! Zario Milanu (27) nož u stomak i pobegao, policija pokrenula veliku potragu

Stravični pokušaj ubistva dogodio se u noći petak na subotu, oko 3 ujutru u naselju Kamenjar. Kako saznajemo, ispred čarde „Mačak“, nakon svađe, NN osoba nožem je zadala ubod u stomak Milanu S. (27).

Napadač koji je Milana izbo nožem u Novom Sadu je pobegao u nepoznatom pravcu. Povređeni muškarac je vozilom Hitne pomoći prevezen u UKC „Vojvodine“. Prema nezvaničnim saznanjima konstatovane su teške telesne povrede opasne po život. Nadležni javni tužilac događaj je kvalifikovao kao krivično delo ubistvo u pokušaju. Nakon nekoliko sati potrage, osumnjičeni za okušaj ubistva je uhapšen, o čemu možete pročitati u našem odvojenom tekstu. Prve slike sa mesta gde se
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Policija potvrdila da je uhapšen osumnjičeni za pokušaj ubistva na Kamenjaru

Policija potvrdila da je uhapšen osumnjičeni za pokušaj ubistva na Kamenjaru

Radio 021 pre 25 minuta
Novosađanin (27) uhapšen zbog pokušaja ubistva: Nožem ubo u stomak vršnjaka u Kamenjaru

Novosađanin (27) uhapšen zbog pokušaja ubistva: Nožem ubo u stomak vršnjaka u Kamenjaru

N1 Info pre 35 minuta
U Novom Sadu noćas pokušaj ubistva, osumnjičeni uhapšen

U Novom Sadu noćas pokušaj ubistva, osumnjičeni uhapšen

RTV pre 10 minuta
Muškarac uboden nožem tokom noći na Kamenjaru, napadač uhapšen

Muškarac uboden nožem tokom noći na Kamenjaru, napadač uhapšen

NoviSad.com pre 45 minuta
Policija o pokušaju ubistva u Novom Sadu: Osumnjičeni priveden, žrtva sa teškim povredama u bolnici

Policija o pokušaju ubistva u Novom Sadu: Osumnjičeni priveden, žrtva sa teškim povredama u bolnici

Nova pre 40 minuta
Oglasio se MUP O pokušaju ubistva: Milan (27) brutalno izboden nakon svađe u Novom Sadu

Oglasio se MUP O pokušaju ubistva: Milan (27) brutalno izboden nakon svađe u Novom Sadu

Blic pre 29 minuta
Muškarac izboden nožem u Novom Sadu, uhapšen osumnjičeni

Muškarac izboden nožem u Novom Sadu, uhapšen osumnjičeni

RTS pre 14 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaNovi Sad

Hronika, najnovije vesti »

Policija potvrdila da je uhapšen osumnjičeni za pokušaj ubistva na Kamenjaru

Policija potvrdila da je uhapšen osumnjičeni za pokušaj ubistva na Kamenjaru

Radio 021 pre 25 minuta
U Novom Sadu noćas pokušaj ubistva, osumnjičeni uhapšen

U Novom Sadu noćas pokušaj ubistva, osumnjičeni uhapšen

RTV pre 10 minuta
Novosađanin (27) uhapšen zbog pokušaja ubistva: Nožem ubo u stomak vršnjaka u Kamenjaru

Novosađanin (27) uhapšen zbog pokušaja ubistva: Nožem ubo u stomak vršnjaka u Kamenjaru

N1 Info pre 35 minuta
Policija o pokušaju ubistva u Novom Sadu: Osumnjičeni priveden, žrtva sa teškim povredama u bolnici

Policija o pokušaju ubistva u Novom Sadu: Osumnjičeni priveden, žrtva sa teškim povredama u bolnici

Nova pre 40 minuta
Muškarac uboden nožem tokom noći na Kamenjaru, napadač uhapšen

Muškarac uboden nožem tokom noći na Kamenjaru, napadač uhapšen

NoviSad.com pre 45 minuta