Ovde je izboden Milan (28): Prve slike sa mesta pokušaja ubistva u Novom Sadu: Evo u kakvom su stanju lekari zatekli napadnutog mladića (foto,video)

Milan S. (28) koji je noćas izboden u Novom Sadu, primljen je sa ubodnom ranom u stomaku u UC KCVU u svesnom stanju, nezvanično saznaje "Blic".

Ranjeni mladić, prevezen je kolima Hitne pomoći u UC KCV nakon napada koji se dogodio na njega noćas oko 3 sata ispred jedne kafane u Novom Sadu. Kako "Blic" nezvanično saznaje, policijski službenici skinuli i video nadzor sa svih okolnih objekata i detaljno rade na utvrđivanju svih detalja ovog pokušaja ubistva. Prema nezvaničnim saznanjima "Blica" konstatovane su mu teške telesne povrede opasne po život. - Zavod za hitnu medicinsku pomoć reagovala je po pozivu na