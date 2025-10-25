Navijači nedostajali Blagojeviću, ali i Lalatoviću

Fudbaleri Partizana su savladali sa 3:0 na svom terenu, pred praznim tribinama, Mladost iz Lučana u meču 13. kola Superlige Srbije.

Posle meča šef stručnog štaba Mladosti Nenad Lalatović nije bio previše nezadovoljan. – Čestitam Partizanu na pobedi. Nismo iskoritili šanse iz prvog poluvremena. Oni su bili bolji rival u nastavku. Možda nismo zaslužili da toliko ubedljivo izgubimo. Partizan je sa mladim momcima napravio dobar potez, jer u ovom šampionatu ne mogu da osvoje titulu, ali će sigurno biti drugi. Napravili su sjajan izbor maldih igrača i verujem da će biti konkurentni naredne sezone