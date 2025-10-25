Nova japanska premijerka obećala ubrzano jačanje vojske i vanrednu promenu bezbednosne strategije

Nova premijerka Japana Sanae Takaiči danas je obećala, u svom prvom važnom političkom govoru, da će ubrzati jačanje vojske i ulaganja u nacionalnu odbranu i da će prionuti na vanrednu izmenu bezbednosne strategije zemlje – u okolnostima intenziviranja tenzija sa Kinom, Severnom Korejom i Rusijom.

Takaiči je stupila na dužnost u utorak nakon što je izabrana za prvu ženu na liderskoj poziciji u Japanu. Time je okončan višemesečni politički vakuum koji nastao usled borbi oko moći unutar njene stranke a nakon niza uzastopnih poraza na izborima u kojima je vladajuća koalicija izgubila većinu u oba doma parlamenta. Takaiči je danas rekla da će njena vlada ispuniti godišnji cilj da izdvajanja za odbranu budu dva odsto bruto domaćeg proizvoda, i da se taj cilj