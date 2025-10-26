(Video) Putin uspešno testirao stravično oružje kakvo niko u svetu nema: Nuklearka može da pogodi bilo koji deo SAD: "Čestitamo"

Blic pre 9 minuta
(Video) Putin uspešno testirao stravično oružje kakvo niko u svetu nema: Nuklearka može da pogodi bilo koji deo SAD…

Zamenik predsednika ruskog Saveta bezbednosti, Dmitrij Medvedev izjavio je danas da "svim prijateljima Ruske Federacije" čestita uspešno testiranje krstareće rakete na nuklearni pogon "Burevestnik".

- Čestitam svim prijateljima Rusije na uspešnom testiranju krstareće rakete neograničenog dometa 'Burevestnik' sa nuklearnim motorom i bojevom glavom - napisao je Medvedev u objavi na engleskom jeziku na platformi X. Ruski predsednik Vladimir Putin je ranije danas objavio da je završeno testiranje krstareće rakete "Burevestnik" na nuklearni pogon, koja ima neograničeni domet. Putin je rekao da su krstareće rakete na nuklearni pogon Burevestnik jedinstveno oružje
Vladimir PutinSavet bezbednostiDmitrij MedvedevDimitrij MedvedevRusija

