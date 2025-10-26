"Veoma je važno da Vašington direktno zna o burevestniku" Moskva otkrila sve detalje lansiranja rakete na nuklearni pogon (video)

Kurir pre 41 minuta  |  Interfax/P.V.)
"Veoma je važno da Vašington direktno zna o burevestniku" Moskva otkrila sve detalje lansiranja rakete na nuklearni pogon…
Informacije o testiranju krstareće rakete "Burevestnik“ na nuklearni pogon izuzetno velikog dometa, kao i o situaciji duž linije kontakta, direktno su saopštene američkoj administraciji, saopštio je specijalni izaslanik ruskog predsednika Kiril Dmitrijev. „Već smo uspeli da prenesemo našim američkim kolegama informacije o sastanku predsednika Putina sa Generalštabom jutros, gde je predsednik obavešten da je 5.000 ukrajinskih vojnika u okruženju kod Kupjanska, 5.500
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

(Video) Putin uspešno testirao stravično oružje kakvo niko u svetu nema: Nuklearka može da pogodi bilo koji deo SAD…

(Video) Putin uspešno testirao stravično oružje kakvo niko u svetu nema: Nuklearka može da pogodi bilo koji deo SAD: "Čestitamo"

Blic pre 1 sat
Medvedev čestitao prijateljima Rusije ispitivanje rakete „burevesnik“

Medvedev čestitao prijateljima Rusije ispitivanje rakete „burevesnik“

Sputnik pre 2 sata
Putinov specijalac poneo misteriozne čokoladice u Ameriku: "Ruske granice se nigde ne završavaju"

Putinov specijalac poneo misteriozne čokoladice u Ameriku: "Ruske granice se nigde ne završavaju"

Mondo pre 2 sata
Dimitrijev na razgovore u SAD doneo bombone sa Putinovim citatima

Dimitrijev na razgovore u SAD doneo bombone sa Putinovim citatima

B92 pre 2 sata
Medvedev čestitao svim prijateljima Rusije uspešno testiranje rakete na nuklearni pogon

Medvedev čestitao svim prijateljima Rusije uspešno testiranje rakete na nuklearni pogon

Politika pre 2 sata
Dmitrijev na razgovore u SAD doneo bombone sa Putinovim citatima

Dmitrijev na razgovore u SAD doneo bombone sa Putinovim citatima

RTS pre 3 sata
Putin pustio nuklearnog monstruma; "Burevestnik" može da pogodi svaku tačku na zemlji

Putin pustio nuklearnog monstruma; "Burevestnik" može da pogodi svaku tačku na zemlji

B92 pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

MoskvaVašingtonRusijasadRakete

Svet, najnovije vesti »

Tri osobe poginule u napadu dronom na Kijev

Tri osobe poginule u napadu dronom na Kijev

Danas pre 1 minut
Otac ubio ćerku (14) zbog tiktoka: Upucao je u blizini porodične kuće u Pakistanu: Ubistvo isplanirao zajedno sa svojim bratom…

Otac ubio ćerku (14) zbog tiktoka: Upucao je u blizini porodične kuće u Pakistanu: Ubistvo isplanirao zajedno sa svojim bratom

Blic pre 17 minuta
"Pali su pod čari ruskog diktatora": Premijer NATO zemlje: "Rat može da traje decenijama, Ukrajina nije spremna..."

"Pali su pod čari ruskog diktatora": Premijer NATO zemlje: "Rat može da traje decenijama, Ukrajina nije spremna..."

Blic pre 21 minuta
Zatvoreni gradonačelnik Istanbula ispitan zbog optužbi za špijunažu

Zatvoreni gradonačelnik Istanbula ispitan zbog optužbi za špijunažu

Danas pre 41 minuta
Jači udari na trgovce drogom

Jači udari na trgovce drogom

Danas pre 1 sat