„Može da preleti trećinu planete“: Ovo su detalji ruske nuklearne rakete „Burevestnik“ koja može da pogodi bilo koji cilj u SAD

Nedeljnik pre 1 sat
„Može da preleti trećinu planete“: Ovo su detalji ruske nuklearne rakete „Burevestnik“ koja može da pogodi bilo koji cilj u SAD…

„Burevestnik“ je krstareća raketa na nuklearni pogon sa neograničenim dometom, rekao je za RT vojni stručnjak Jurij Knutov.

Prema njegovim rečima, raketu pokreće mali, kompaktni nuklearni reaktor koji zagreva vazduh koji ulazi u nju. Ovaj vazduh se izbacuje iz rakete, stvarajući mlaz koji je pokreće, piše RT Balkan. „Tokom testiranja, raketa je prešla 14.000 kilometara za 15 sati, što znači prosečnu brzinu od oko 1.000 kilometara na sat. Otporna je na sisteme protivraketne odbrane. Misija rakete se može promeniti u vazduhu, što znači da ako je cilj već uništen, raketa može ponovo da
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

Oficir Valterson: Raketa „burevestnik” može da dosegne bilo koju tačku na Zemlji

Oficir Valterson: Raketa „burevestnik” može da dosegne bilo koju tačku na Zemlji

Politika pre 9 minuta
Medvedev čestitao prijateljima Rusije ispitivanje rakete „burevesnik“

Medvedev čestitao prijateljima Rusije ispitivanje rakete „burevesnik“

Vesti online pre 43 minuta
Putin testirao raketu koju nema niko na planeti: Projektil na nuklearni pogon stiže bez problema do Amerike

Putin testirao raketu koju nema niko na planeti: Projektil na nuklearni pogon stiže bez problema do Amerike

Mondo pre 52 minuta
Zapad ulazi u stanje panike Rusija uspešno testirala nuklearno oružje koje stiže do Amerike

Zapad ulazi u stanje panike Rusija uspešno testirala nuklearno oružje koje stiže do Amerike

Alo pre 53 minuta
"Veoma je važno da Vašington direktno zna o burevestniku" Moskva otkrila sve detalje lansiranja rakete na nuklearni pogon…

"Veoma je važno da Vašington direktno zna o burevestniku" Moskva otkrila sve detalje lansiranja rakete na nuklearni pogon (video)

Kurir pre 2 sata
(Video) Putin uspešno testirao stravično oružje kakvo niko u svetu nema: Nuklearka može da pogodi bilo koji deo SAD…

(Video) Putin uspešno testirao stravično oružje kakvo niko u svetu nema: Nuklearka može da pogodi bilo koji deo SAD: "Čestitamo"

Blic pre 3 sata
Medvedev čestitao prijateljima Rusije ispitivanje rakete „burevesnik“

Medvedev čestitao prijateljima Rusije ispitivanje rakete „burevesnik“

Sputnik pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Balkan

Svet, najnovije vesti »

Radnici Boinga odbili novi ugovor, štrajk ulazi u 13. nedelju

Radnici Boinga odbili novi ugovor, štrajk ulazi u 13. nedelju

Danas pre 3 minuta
"Sabotiraju nas": Rusija besni zbog propalog razgovora sa SAD: "Želimo rešenje"

"Sabotiraju nas": Rusija besni zbog propalog razgovora sa SAD: "Želimo rešenje"

Blic pre 9 minuta
Američki ratni brod pristao u Trinidadu i Tobagu da vrši veći pritisak na Venecuelu

Američki ratni brod pristao u Trinidadu i Tobagu da vrši veći pritisak na Venecuelu

Danas pre 39 minuta
(Video) Krtica u Luvru pomogla: Pljačkašima?! Insajder otkrio ko je u muzeju bio na vezi sa lopovima, 3 kobne greške bacile ih…

(Video) Krtica u Luvru pomogla: Pljačkašima?! Insajder otkrio ko je u muzeju bio na vezi sa lopovima, 3 kobne greške bacile ih u naručje policiji

Blic pre 1 sat
(Foto) hteo da spase sina, a isprebijan nasmrt: Ovo je brutalno ubijeni Aco iz Novog Mesta: Udarili ga bokserom, on glavom pao…

(Foto) hteo da spase sina, a isprebijan nasmrt: Ovo je brutalno ubijeni Aco iz Novog Mesta: Udarili ga bokserom, on glavom pao na beton

Blic pre 59 minuta