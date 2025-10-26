Oficir Valterson: Raketa „burevestnik” može da dosegne bilo koju tačku na Zemlji

Oficir Valterson: Raketa „burevestnik” može da dosegne bilo koju tačku na Zemlji

Vladimir Putin rekao je ranije da su krstareće rakete na nuklearni pogon „burevestnik” jedinstveno oružje kakvo ne postoji nigde u svetu

MOSKVA – Ruska krstareća raketa „burevestnik” na nuklearni pogon sposobna je da dosegne bilo koju tačku na Zemlji, dok je domet američkih „tomahavka” ograničen, izjavio je politički analitičar i bivši oficir švedskih oružanih snaga Mikael Valterson. „Rakete „tomahavk” mogu da lete preko 1.000 kilometara, ali da bi to učinile, moraju biti prilično blizu neprijatelja. Međutim, raketa na nuklearni pogon može da stigne do bilo koje tačke na Zemlji i da obiđe planetu
