Tramp: SAD zaplenile tanker kod obale Venecuele

Nova pre 1 sat  |  Autor: Beta
Tramp: SAD zaplenile tanker kod obale Venecuele
Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da su Sjedinjene Američke Države (SAD) zaplenile naftni tanker kod obale Venecuele. „Upravo smo zaplenili tanker na obali Venecuele, veliki tanker, veoma veliki, zapravo najveći do danas zaplenjen“, rekao je Tramp novinarima u Beloj kući, dodajući i da je brod „zaplenjen iz veoma dobrog razloga“. Na pitanje šta će se desiti sa naftom na tankeru, Tramp je rekao da „pretpostavlja da će je zadržati“. Korišćenje
N1 Info pre 39 minuta
Danas pre 1 sat
Slobodna Evropa pre 1 sat
Blic pre 1 sat
Nedeljnik pre 2 sata
NIN pre 2 sata
Mondo pre 2 sata
