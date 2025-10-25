Roditelji učenika Jovine gimnazije najavili pravne postupke protiv direktora

Roditelji učenika Gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj“ iz Novog Sada najavili su danas da će pokrenuti sve pravne postupke i obratiće se svim nadležnim institucijama, kako bi “zaustavili samovolju” direktora Radivoja P.

Stojkovića i njegovih malobrojnih saradnika. Ističu da oni od početka školske godine ne dozvoljavaju da se na zakonski način konstituiše Savet roditelja koji je definisan Zakonom o sistemu obrazovanja i vaspitanja. „Direktor nastavlja sa gaženjem zakona i sa opstrukcijom rada Saveta roditelja. Stojković je na sajtu škole objavio vreme održavanja sednice Saveta roditelja, a da pri tome nijednom roditelju nije upućen poziv za tu sednicu, što je u istoriji ove škole,