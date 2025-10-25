Ruski izaslanik u Americi: Sastanak Putina i Trampa će se održati kasnije nego što je bilo planirano

Kurir pre 4 sati  |  CNN
Ruski izaslanik u Americi: Sastanak Putina i Trampa će se održati kasnije nego što je bilo planirano

Kiril Dmitrijev, specijalni izaslanik ruskog predsednika Vladimira Putina za investicije i ekonomsku saradnju, izjavio je da će se sastanak Putina sa američkim predsednikom Donaldom Trampom održati kasnije nego što je bilo planirano.

Dmitrijev je rekao za CNN da će se taj sastanak održati "verovatno kasnije" nego što je prethodno bilo planirano. Sastanak između američkog predsednika Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina nije potpuno isključen, izjavila je ranije portparolka Bele kuće Kerolajn Livit. Dmitrijev je u petak stigao u Sjedinjene Američke Države, i očekuje se da će se danas u Majamiju sastati sa izaslanikom Bele kuće Stivom Vitkofom, rekao je ranije američki zvaničnik
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Dmitrijev: Sastanak Putina i Trampa će se održati kasnije nego što je bilo planirano

Dmitrijev: Sastanak Putina i Trampa će se održati kasnije nego što je bilo planirano

Blic pre 2 sata
CNN: Glavni izaslanik Rusije došao u SAD na ‘zvanične’ razgovore o odnosima dve zemlje

CNN: Glavni izaslanik Rusije došao u SAD na ‘zvanične’ razgovore o odnosima dve zemlje

Danas pre 7 sati
Dmitrijev: Sastanak Putina i Trampa će se održati kasnije nego što je bilo planirano

Dmitrijev: Sastanak Putina i Trampa će se održati kasnije nego što je bilo planirano

Telegraf pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinBela kućaCNNDonald TrampRat u Ukrajini

Svet, najnovije vesti »

Rusija: Brisel spreman da pređe „crvenu liniju“ i konfiskuje rusku imovinu

Rusija: Brisel spreman da pređe „crvenu liniju“ i konfiskuje rusku imovinu

Sputnik pre 12 minuta
Tramp: Želeo bih da nam Kina pomogne u odnosima s Rusijom

Tramp: Želeo bih da nam Kina pomogne u odnosima s Rusijom

Sputnik pre 18 minuta
Optimizam ili nova realnost? Tramp želi da Americi i svetu Kina pomogne u odnosima sa Rusijom

Optimizam ili nova realnost? Tramp želi da Americi i svetu Kina pomogne u odnosima sa Rusijom

Dnevnik pre 3 minuta
Tuga u kraljevskoj porodici Preminula kraljica-majka Sirikit

Tuga u kraljevskoj porodici Preminula kraljica-majka Sirikit

Alo pre 19 minuta
Putin predložio pridruživanje Rusije NATO-u: Dmitrijev tvrdi da mnogi ovo ne znaju

Putin predložio pridruživanje Rusije NATO-u: Dmitrijev tvrdi da mnogi ovo ne znaju

Alo pre 9 minuta