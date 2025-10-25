Došao sa ženom, pa pevao bivšoj: Darko Lazić napravio haos na rođendanu Ane Sević

Pevač Darko Lazić i njegova bivša supruga Ana Sević još jednom su dokazali koliko se dobro slažu i nakon razvoda, a u braku su dobili ćerku Lorenu.

Na Aninom 40. rođendanu, koji je sinoć održan u jednom luksuznom restoranu u Beogradu, atmosfera je bila vesela, a vrhunac večeri bio je trenutak kada je njen bivši muž Darko Lazić zapevao u čast svoje bivše žene. Ana je blistala u crvenoj izazovnoj haljini sa velikim dekolteom, koja je isticala njenu besprekornu figuru, dok su gosti komentarisali kako slavljenica izgleda bolje nego ikad. Goste je zabavljala pevačica Nadežda Biljić sa svojim bendom i doveli su