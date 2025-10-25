Luka Dončić uništio "novog Džordana": Ubacio mu 49 poena i dabl-dabl, pokazao ko je gazda

Mondo pre 5 sati  |  Nikola Lalović
Luka Dončić uništio "novog Džordana": Ubacio mu 49 poena i dabl-dabl, pokazao ko je gazda

Luka Dončić je eksplodirao u pobedi Los Anđeles Lejkersa nad Minesotom 128:110.

Postigao je 49 poena, 11 skokova i 8 asistencija i tako je uspeo da u direktnom duelu bude bolji od Entonija Edvardsa. "Novi Džordan" je imaoo 31 poen, 5 asistencija i 4 skoka. Dončiću je pomogao Ostin Rivs sa 25 poena, 11 asistencija i 7 skokova kao i Rui Hačimura sa 23 poena, dok je Deandre Ejton imao 15 poena i 8 skokova. Kod Minesote Džulijus Rendl je imao 26 poena, 9 skokova i 5 asistencija, ali njemu i Edvardsu niko od kolega nije pomogao. I na prvom meču
