Žestok raketni napad ruskih snaga na Kijev: Ima poginulih, došlo do požara i materijalne štete

Mondo pre 1 sat  |  Mihajlo Sfera
Rusija je tokom noći 25. oktobra izvela napad na Kijev, ponovo gađajući ukrajinsku prestonicu balističkim raketama.

Eksplozije su se čule u Kijevu nešto pre četiri sata ujutru po lokalnom vremenu, prema izveštajima novinara portala *Kyiv Independent* koji su bili na terenu. U napadu je poginula najmanje jedna osoba, dok je deset povređeno, saopštio je Timur Tkačenko, načelnik Kijevske gradske vojne administracije. Napad se dogodio samo nekoliko dana nakon poslednjeg velikog ruskog napada na ukrajinske gradove tokom noći 22. oktobra. Taj raketni i dron napad na energetsku
