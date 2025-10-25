Omladinac se vratio na pobednički kolosek, ubedljiva pobeda protiv Takova

ČAČAK – Omladinac iz Zablaća savladao je na svom terenu Takovo iz Gornjeg Milanovca rezultatom 3:0.

Na ovaj način Omladinac se vratio na pobednički kolosek nakon dva vezana poraza u protekla dva kola. Tim iz Zablaća u vođstvo je došao u 22. minutu autogolom Grkovića, a pred kraj prvog poluvremena, u 42. minutu prednost domaćih duplirao je Savić. Konačan rezultat u petom minutu nadoknade utakmice postavio je Lukić. Srpskoligaš iz okoline Čačka nakon 12 odigranih kola nalazi se na petom mestu sa 17 osvojenih bodova. U narednom kolu ekipa iz Zablaća gostuje Šumadiji