N1 Info pre 1 sat  |  Beta
Glamočić: Država će pomoći ivanjičkim voćarima koji su pretrpeli štetu zbog nevremena

Država će, u saradnji sa lokalnom samoupravom, pomoći domaćinstvima u ivanjičkom kraju koja su zbog nedavnog snežnog nevremena pretrpeli štetu na voćnjacima i zasadima, izjavio je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić.

On je tokom današnje posete Ivanjici, jednom od najpoznatijih voćarskih krajeva u Srbiji, najavio formiranje zajedničke komisija, koja će izaći na teren i sačiniti popis svih oštećenih zasada, kako bi poljoprivrednici dobili sadni materijal i obnovili svoje proizvodnje. "Ne možemo nadoknaditi stabla koja su rasla po petnaest godina, ali možemo obezbediti nove sadnice i pomoći da voćari ovog kraja obnove svoje zasade i nastave proizvodnju", poručio je ministar,
