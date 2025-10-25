Glamočić u Ivanjici: Država će pomoći poljoprivrednicima kojima je nevreme uništilo voćnjake

Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić obećao je danas na sastanku sa poljoprivrednicima i rukovodstvom opštine Ivanjica da će država u saradnji s lokalnom samoupravom pomoći domaćinstvima koja su pretrpela štetu usled nedavnog snažnog nevremena.

Ministarstvo je saopštilo da će biti formirana zajednička komisija koja će izaći na teren i sačiniti popis svih oštećenih zasada kako bi poljoprivrednici dobili sadni materijal i obnovili svoje proizvodnje. „Ne možemo nadoknaditi stabla koja su rasla po 15 godina, ali možemo obezbediti nove sadnice i pomoći da voćari ovog kraja obnove svoje zasade i nastave proizvodnju. Država je uz njih“, poručio je Glamočić. Predsednik opštine Ivanjica Aleksandar Mitrović istakao