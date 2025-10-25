Glamočić u Ivanjici: Država će pomoći poljoprivrednicima kojima je nevreme uništilo voćnjake

Danas pre 3 sata  |  FoNet
Glamočić u Ivanjici: Država će pomoći poljoprivrednicima kojima je nevreme uništilo voćnjake

Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić obećao je danas na sastanku sa poljoprivrednicima i rukovodstvom opštine Ivanjica da će država u saradnji s lokalnom samoupravom pomoći domaćinstvima koja su pretrpela štetu usled nedavnog snažnog nevremena.

Ministarstvo je saopštilo da će biti formirana zajednička komisija koja će izaći na teren i sačiniti popis svih oštećenih zasada kako bi poljoprivrednici dobili sadni materijal i obnovili svoje proizvodnje. „Ne možemo nadoknaditi stabla koja su rasla po 15 godina, ali možemo obezbediti nove sadnice i pomoći da voćari ovog kraja obnove svoje zasade i nastave proizvodnju. Država je uz njih“, poručio je Glamočić. Predsednik opštine Ivanjica Aleksandar Mitrović istakao
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Glamočić: Država će pomoći ivanjičkim voćarima koji su pretrpeli štetu zbog nevremena

Glamočić: Država će pomoći ivanjičkim voćarima koji su pretrpeli štetu zbog nevremena

Nova ekonomija pre 1 sat
Država će pomoći ivanjičkim voćarima koji su pretrpeli štetu zbog nevremena

Država će pomoći ivanjičkim voćarima koji su pretrpeli štetu zbog nevremena

Biznis.rs pre 1 sat
Glamočić: Država će pomoći ivanjičkim voćarima koji su pretrpeli štetu zbog nevremena

Glamočić: Država će pomoći ivanjičkim voćarima koji su pretrpeli štetu zbog nevremena

N1 Info pre 2 sata
Pomoć države domaćinstvima koja su pretrpela štetu od nepogoda

Pomoć države domaćinstvima koja su pretrpela štetu od nepogoda

Ekapija pre 2 sata
Glamočić: Država će pomoći voćarima u obnovi zasada nakon snežnog nevremena

Glamočić: Država će pomoći voćarima u obnovi zasada nakon snežnog nevremena

NIN pre 3 sata
Uništeno na hiljade zasada: Snežna oluja napravila veliku štetu u Ivanjici: "Nije nam lako u ovim uslovima"

Uništeno na hiljade zasada: Snežna oluja napravila veliku štetu u Ivanjici: "Nije nam lako u ovim uslovima"

Blic pre 3 sata
Glamočić: Država će pomoći voćarima u obnovi zasada nakon snežnog nevremena

Glamočić: Država će pomoći voćarima u obnovi zasada nakon snežnog nevremena

Euronews pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

IvanjicaAleksandar MitrovićPoljoprivredaPopis

Ekonomija, najnovije vesti »

Cene smeštaja u Novom Sadu na godišnjicu pada nadstrešnice - ponuda drastično sužena

Cene smeštaja u Novom Sadu na godišnjicu pada nadstrešnice - ponuda drastično sužena

N1 Info pre 22 minuta
Cene smeštaja u Novom Sadu na godišnjicu pada nadstrešnice - ponuda drastično sužena

Cene smeštaja u Novom Sadu na godišnjicu pada nadstrešnice - ponuda drastično sužena

N1 Info pre 8 minuta
Američke vlasti: Trgovinski pregovori sa Kinom konstruktivni

Američke vlasti: Trgovinski pregovori sa Kinom konstruktivni

Nova ekonomija pre 48 minuta
Cene automobila i vozila širom Evrope: Gde su najskuplji, a gde najjeftiniji i na kom mestu je Srbija?

Cene automobila i vozila širom Evrope: Gde su najskuplji, a gde najjeftiniji i na kom mestu je Srbija?

Euronews pre 38 minuta
Najveća prosečna plata na Starom gradu - 180.045 dinara, najmanja u Bojniku - 72.752

Najveća prosečna plata na Starom gradu - 180.045 dinara, najmanja u Bojniku - 72.752

RTV pre 8 minuta