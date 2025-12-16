Kušner odustao od plana da izgradi Trampov hotel na mestu kompleksa Generalštaba

Zet američkog predsednika Donalda Trampa i investitor Džared Kušner povukao se iz planiranog projekta izgradnje hotela u Beogradu, nakon što je on izazvao proteste i zbog optužnog predloga protiv visokopozicioniranog srpskog političara, objavio je danas Vol strit žurnal. „Pošto značajni projekti treba da ujedinjuju, a ne da dele, i iz poštovanja prema narodu Srbije i gradu Beogradu, povlačimo našu prijavu i povlačimo se u ovom trenutku“, rekao je portparol