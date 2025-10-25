N1 Direktno: Studentski marš do Novog Sada

N1 Info pre 45 minuta  |  N1 Beograd
N1 Direktno: Studentski marš do Novog Sada

Studenti iz Novog Pazara koji od prošlog četvrtka pešače ka Novom Sadu gde će 01. novembra biti obeležena godišnjica stradanja 16 ljudi u padu nadstrešnice u Novom Sadu, stižu večeras u Valjevo.

U ovom gradu biće im priređen doček, a ekipa N1 će biti na licu mesta. Druga grupa, koja je krenula iz Novog Pazara juče u štafetnom pešačenju do Novog Sada, večeras stiže u Kraljevo. Tu ih očekuje doček koji organizuju građani. Jutros je ka Novom Sadu peške krenulo i više od 250 studenata iz zapadne Srbije. U koloni čija je početna stanica bio Čačak, prolaziće kroz gradove i mesta u zapadnoj Srbiji, gde će im se pridružiti studenti i građani u ovom poduhvatu.
