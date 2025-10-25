Trampova azijska turneja: trgovinski pregovori sa Kinom, odnosi sa Rusijom i Severnom Korejom

Naslovi.ai pre 56 minuta

Predsednik SAD Donald Tramp započeo je turneju po Aziji sa fokusom na trgovinske pregovore sa Kinom, odnose sa Rusijom i mogućnost susreta sa Kim Džong Unom.

Predsednik SAD Donald Tramp otputovao je na turneju po Aziji, gde će se sastati sa kineskim predsednikom Si Đinpingom i razgovarati o investicionim sporazumima i mirovnim inicijativama. Tramp je započeo trgovinske pregovore sa Kinom u Kuala Lumpuru, koji su ocenjeni kao veoma konstruktivni i nastaviće se. Beta Novi magazin Nova Alo

Tramp je izrazio želju da Kina pomogne u odnosima sa Rusijom i izrazio uverenje da Rusija želi mir u Ukrajini. Politika Dnevnik Euronews

Američki predsednik je otvoren za sastanak sa severnokorejskim liderom Kim Džong Unom ako ga ovaj kontaktira, iako takav susret nije planiran tokom ove turneje. Tramp je spreman da prizna Severnu Koreju kao nuklearnu silu. Vesti online B92 Euronews Večernje novosti

Brazilski predsednik Luiz Inasio Lula da Silva kritikovao je UN i druge institucije zbog neuspeha u zaštiti žrtava rata u Pojasu Gaze, izjavivši to pred sastanak sa Trampom u Maleziji. Novi magazin Danas Vesti online