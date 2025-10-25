Vremenska prognoza Srbije 25. i 26. oktobar 2025: sunčano i toplo danas, večernje naoblačenje i kiša na severu

Naslovi.ai pre 1 sat
Vremenska prognoza Srbije 25. i 26. oktobar 2025: sunčano i toplo danas, večernje naoblačenje i kiša na severu

Danas sunčano i toplo sa jutarnjim mrazom, večernje naoblačenje donosi kišu na severu Srbije i u centralnim predelima.

Prvi dan vikenda u Srbiji doneo je sunčano i toplo vreme, uz jutarnji mraz na Kopaoniku i u Sjenici, sa minimalnim temperaturama od 1 do 7 stepeni, dok je u Beogradu bilo 8°C. Maksimalna dnevna temperatura dostigla je 22°C, a u Beogradu 20°C. Pred kraj dana došlo je do naoblačenja, a večeras pada kiša na severu Srbije, u Beogradu, Pomoravlju i delovima Bačke. Telegraf

Na severu, zapadu i centralnim delovima Srbije danas je bilo pretežno sunčano i toplo, sa maksimalnom temperaturom do 20 stepeni. Krajem dana očekuje se povećanje oblačnosti, a uveče i tokom noći kiša na severu. Nova RTV

Uveče i tokom noći u celoj zemlji očekuje se naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima. Sutra će biti pretežno oblačno sa mestimičnom kišom, naročito na jugu i jugoistoku gde se očekuju obilne padavine od 20 do 70 mm. Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje i narandžasti meteo-alarm za jug i jugoistok Srbije zbog opasnog vremena. Vetar će biti slab i umeren, sa skretanjem na severozapadni tokom večeri i noći. Maksimalna temperatura biće do 17 stepeni. RTK Blic Alo RTK Novi magazin

U Novom Sadu u nedelju će biti pretežno oblačno sa povremenom kišom i lokalnim pljuskovima, uz najnižu temperaturu od 10 stepeni i najvišu oko 14. Vetar će biti slab i umeren, južni, krajem dana u skretanju na severozapadni. U ponedeljak i utorak očekuje se promenljivo oblačno vreme sa temperaturom do 15 stepeni, dok se od srede očekuje stabilizacija vremena uz porast temperature i duže sunčane intervale. Radio 021

Meteorološke prognoze ukazuju na nestabilnu atmosferu sa kišom i pljuskovima tokom vikenda, a od utorka se očekuje stabilizacija i otopljenje koje bi moglo trajati do 8. novembra. Jače zahlađenje nije predviđeno pre 10. novembra. Blic Blic

Povezane vesti »

U ovom delu Srbije već tutnji nevreme: Obilne padavine tek počinju

U ovom delu Srbije već tutnji nevreme: Obilne padavine tek počinju

Mondo pre 38 minuta
Već pljušti i grmi u ovim delovima Srbije! Evo gde će biti padavina u nastavku vikenda: Prete obilne padavine

Već pljušti i grmi u ovim delovima Srbije! Evo gde će biti padavina u nastavku vikenda: Prete obilne padavine

Telegraf pre 1 sat
Grmljavinski oblaci jure ka Srbiji: Čubrilo najavljuje novo nevreme večeras, stižu obilni pljuskovi

Grmljavinski oblaci jure ka Srbiji: Čubrilo najavljuje novo nevreme večeras, stižu obilni pljuskovi

Mondo pre 6 sati
Nevreme počinje noćas i trajaće danima Upaljeni meteoalarmi, pljuskovi će najviše pogoditi ove delove zemlje

Nevreme počinje noćas i trajaće danima Upaljeni meteoalarmi, pljuskovi će najviše pogoditi ove delove zemlje

Alo pre 6 sati
RHMZ objavio upozorenje: Očekuje se velika količina padavina, evo kada kreću pljuskovi

RHMZ objavio upozorenje: Očekuje se velika količina padavina, evo kada kreću pljuskovi

Euronews pre 8 sati
Pretežno oblačno, temperature do 19 stepeni, upozorenje na obilne padavine na jugu zemlje

Pretežno oblačno, temperature do 19 stepeni, upozorenje na obilne padavine na jugu zemlje

RTV pre 9 sati
Narandžasti meteoalarm zbog veće količine padavina

Narandžasti meteoalarm zbog veće količine padavina

RTK pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

SjenicaNovi SadBačkaKopaonikRHMZVremenska prognoza

Vojvodina, najnovije vesti »

U ovom delu Srbije već tutnji nevreme: Obilne padavine tek počinju

U ovom delu Srbije već tutnji nevreme: Obilne padavine tek počinju

Mondo pre 38 minuta
Vremenska prognoza Srbije 25. i 26. oktobar 2025: sunčano i toplo danas, večernje naoblačenje i kiša na severu

Vremenska prognoza Srbije 25. i 26. oktobar 2025: sunčano i toplo danas, večernje naoblačenje i kiša na severu

Naslovi.ai pre 1 sat
Aleksandra Ćirić Bošković otvorila 30. Festival tamburaških orkestara

Aleksandra Ćirić Bošković otvorila 30. Festival tamburaških orkestara

RTV pre 1 sat
(Foto) skandalozna anketa kružila u savetu roditelja jovine gimnazije Nakon "stabla srama" ponovo se targetiraju profesori i…

(Foto) skandalozna anketa kružila u savetu roditelja jovine gimnazije Nakon "stabla srama" ponovo se targetiraju profesori i direktor! Evo koga navode za „pad kvaliteta nastave“

Dnevnik pre 1 sat
Već pljušti i grmi u ovim delovima Srbije! Evo gde će biti padavina u nastavku vikenda: Prete obilne padavine

Već pljušti i grmi u ovim delovima Srbije! Evo gde će biti padavina u nastavku vikenda: Prete obilne padavine

Telegraf pre 1 sat