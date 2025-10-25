Nevreme počinje noćas i trajaće danima Upaljeni meteoalarmi, pljuskovi će najviše pogoditi ove delove zemlje

Alo pre 1 sat
Nevreme počinje noćas i trajaće danima Upaljeni meteoalarmi, pljuskovi će najviše pogoditi ove delove zemlje

Na severu Srbije danas tokom većeg dela dana biće pretežno sunčano vreme, dok će u ostalim krajevima biti promenljivo oblačno, mestimično s kišom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod

Pre podne će magla smanjivati vidljivost na manje od 500m po kotlinama jugozapadne Srbije, stoji u najavi RHMZ. Tokom dana promenljivo, mestimično s kišom, a na severu zemlje sa dužim sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren, posle podne na severu i u planinskim predelima kratkotrajno i jak, južni i jugoistočni. Najviša temperatura od 15 do 19 °C. Uveče i noću oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima u svim predelima. Za sutra je RHMZ upalio žuti i narandžasti
