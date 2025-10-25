Pretežno sunčano vreme na severu zemlje, a u ostalim krajevima oblačno, povremeno uz kišu.

Najviša dnevna temperatura do 19 stepeni. Sunčano vreme tokom dana, a uveče i tokom noći stiže naoblačenje s kišom i lokalnim pljuskovima u svim predelima. Smena sunca i oblaka, temperatura do 19 stepeni Vetar slab i umeren, posle podne na severu i u planinskim predelima kratkotrajno i jak, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od četiri do osam stepeni, a najviša dnevna od 15 do 19 stepeni. U Beogradu tokom dana suvo, uz duže sunčane periode i temperaturom oko