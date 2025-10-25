Vremenska prognoza Srbije krajem oktobra 2025: osveženje i novo nevreme sa kišom do sredine naredne sedmice

Naslovi.ai pre 28 minuta
Vremenska prognoza Srbije krajem oktobra 2025: osveženje i novo nevreme sa kišom do sredine naredne sedmice

Nakon toplijih dana, stiže osveženje sa obilnim pljuskovima i novim frontalnim poremećajem koji donosi kišu i hladnije vreme do sredine naredne sedmice.

Nakon nekoliko toplijih dana, u četvrtak 23. oktobra stiglo je osveženje praćeno obilnijim pljuskovima. Meteorolog-amater Marko Čubrilo najavljuje novo nevreme koje će se zadržati do utorka, sa sekundarnom ciklogenezom nad Jadranom koja će doneti kišovito i relativno hladno vreme do srede. Mondo

Na severu, zapadu i centralnim delovima Srbije danas će biti pretežno sunčano i toplo, sa maksimalnom temperaturom do 20 stepeni. Krajem dana očekuje se povećanje oblačnosti, a uveče i tokom noći kiša na severu. Telegraf Nova RTV

Uveče i tokom noći u celoj zemlji očekuje se naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima. Sutra će biti pretežno oblačno sa mestimičnom kišom, naročito na jugu i jugoistoku gde se očekuju obilne padavine od 20 do 70 mm. Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje i narandžasti meteo-alarm za jug i jugoistok Srbije zbog opasnog vremena. Vetar će biti slab i umeren, sa skretanjem na severozapadni tokom večeri i noći. Maksimalna temperatura biće do 17 stepeni. RTK Blic Alo RTK Novi magazin

U Novom Sadu u nedelju će biti pretežno oblačno sa povremenom kišom i lokalnim pljuskovima, uz najnižu temperaturu od 10 stepeni i najvišu oko 14. Vetar će biti slab i umeren, južni, krajem dana u skretanju na severozapadni. U ponedeljak i utorak očekuje se promenljivo oblačno vreme sa temperaturom do 15 stepeni, dok se od srede očekuje stabilizacija vremena uz porast temperature i duže sunčane intervale. Radio 021

Meteorološke prognoze ukazuju na nestabilnu atmosferu sa kišom i pljuskovima tokom vikenda, a od utorka se očekuje stabilizacija i otopljenje koje bi moglo trajati do 8. novembra. Jače zahlađenje nije predviđeno pre 10. novembra. Blic Blic

