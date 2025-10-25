Tramp otvoren za sastanak, čeka Kimov potez

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da je spreman da se sastane sa severnokorejskim liderom Kim Džong Unom tokom svoje posete Aziji, ako ga Kim kontaktira u vezi sastanka. „Otvoren sam za to“, rekao je Tramp novinarima u avionu na putu za Maleziju.

Američki predsednik je napomenuo da Pjongjang ima mnogo nuklearnog oružja, ali ima problema sa telefonskom komunikacijom, prenosi Blumberg. Tramp je takođe rekao da je spreman da prizna Severnu Koreju kao nuklearnu silu. „Kada kažete da bi trebalo da budu priznati kao nuklearna sila, pa, oni imaju mnogo nuklearnog oružja. To ću reći“, rekao je predsednik SAD novinarima. Američki zvaničnici su ranije rekli da Tramp nema planove da se sastane sa Kim Džong Unom tokom