Oglasio se navijač koji je podigao transparent protiv Vučića na utakmici Partizana nakon čega je nastao haos na tribinama: Obratio se Ostoji Mijailoviću

Nova pre 1 sat  |  Autor: Vojislav Nedeljković
Oglasio se navijač koji je podigao transparent protiv Vučića na utakmici Partizana nakon čega je nastao haos na tribinama…

Velimir Đurović kog navijači Partizana dobro znaju, oglašavao se zbog dešavanja na utakmici između košarkaša crno-belih i Pariza.

Partizan je poražen od Pariza rezultatom 101:83 u šestom kolu Evrolige a sama utakmica dospela je u drugi plan zbog nereda koji su nastupili u Beogradskoj areni. Zbog svega toga se u nekoliko navrata oglasio Velimir Đurović, koji je i ranije bio privođen zbog poruka na Partizanovim utakmicama. On je na belom platnu kratko i efektno sumirao srž velikog bunta: „Studenti In, Vučić out“, o čemu je govorio za Nova.rs svojevremeno. Taj transparent istakao je krajem
Ključne reči

KošarkaPartizanBeogradska ArenaEvroligaPariz

