Oglasio se navijač koji je podigao transparent protiv Vučića na utakmici Partizana nakon čega je nastao haos na tribinama: Obratio se Ostoji Mijailoviću

Velimir Đurović kog navijači Partizana dobro znaju, oglašavao se zbog dešavanja na utakmici između košarkaša crno-belih i Pariza.

Partizan je poražen od Pariza rezultatom 101:83 u šestom kolu Evrolige a sama utakmica dospela je u drugi plan zbog nereda koji su nastupili u Beogradskoj areni. Zbog svega toga se u nekoliko navrata oglasio Velimir Đurović, koji je i ranije bio privođen zbog poruka na Partizanovim utakmicama. On je na belom platnu kratko i efektno sumirao srž velikog bunta: „Studenti In, Vučić out“, o čemu je govorio za Nova.rs svojevremeno. Taj transparent istakao je krajem