Počinje Sajam knjiga, bojkotuje ga 20 izdavačkih kuća: „Nismo mogli da prihvatimo ultimatum“

Nova pre 4 sati  |  Autor: N1
Počinje Sajam knjiga, bojkotuje ga 20 izdavačkih kuća: „Nismo mogli da prihvatimo ultimatum“

Izdavači koji ove godine neće izlagati na Sajmu knjiga nisu mogli da prihvate ultimatum, kažu za N1 Zoran Hamović, direktor izdavačke kuče "Clio" i Gojko Božović, osnivač i glavni urednik izdavačke kuće "Arhipelag".

Međunarodni beogradski sajam knjiga počinje danas pod sloganom „Tvoja nova priča“, a prema navodima iz Beogradskog sajma okupiće više od 400 izlagača, dok deo izdavača neće učestvovati jer sajamski dani obuhvataju i godišnjicu pogibije 16 ljudi u padu nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu. Skoro 20 izdavača ove godine otkazalo je učešće. „Nismo mi odbacili Sajam, Sajam je odbacio naše sugestije za promene i onda smo mi morali da reagujemo da bismo
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Sajam knjiga u tmurnoj senci krize u društvu: Bez 20 izdavačkih kuća i podele oko bojkota

Sajam knjiga u tmurnoj senci krize u društvu: Bez 20 izdavačkih kuća i podele oko bojkota

N1 Info pre 1 sat
Kako je otvoren Sajam knjiga, a kako Alternativni sajam

Kako je otvoren Sajam knjiga, a kako Alternativni sajam

Vreme pre 1 sat
Otvoren 68. Međunarodni beogradski sajam knjiga

Otvoren 68. Međunarodni beogradski sajam knjiga

RTS pre 2 sata
Čedomir Antić otvara 68. Sajam knjiga; Deo novca od ulaznica ide porodicama stradalih u Novom Sadu

Čedomir Antić otvara 68. Sajam knjiga; Deo novca od ulaznica ide porodicama stradalih u Novom Sadu

Sputnik pre 6 sati
Počinje Sajam knjiga, bojkotuje ga 20 izdavačkih kuća: „Nismo mogli da prihvatimo ultimatum“

Počinje Sajam knjiga, bojkotuje ga 20 izdavačkih kuća: „Nismo mogli da prihvatimo ultimatum“

Nova pre 6 sati
Sajam knjiga počinje danas, ali bez dela izdavača : "Nismo mogli da prihvatimo ultimatum"

Sajam knjiga počinje danas, ali bez dela izdavača : "Nismo mogli da prihvatimo ultimatum"

Radio 021 pre 7 sati
Izdavači iz užičkog kraja na Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu

Izdavači iz užičkog kraja na Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu

Užice.net pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Sajam knjigaNovi SadBeogradski sajam

Kultura, najnovije vesti »

„Podelio bih ovu nagradu sa studentima, pumpaj“: AFA TV nagrade dobili Dragan Mićanović, Milica Gojković i Sablja

„Podelio bih ovu nagradu sa studentima, pumpaj“: AFA TV nagrade dobili Dragan Mićanović, Milica Gojković i Sablja

Danas pre 54 minuta
"Tvoja nova priča"! Otvoren 68. Međunarodni beogradski sajam knjiga: Učestvuje više od 400 izlagača iz Srbije i 15 zemalja

"Tvoja nova priča"! Otvoren 68. Međunarodni beogradski sajam knjiga: Učestvuje više od 400 izlagača iz Srbije i 15 zemalja

Blic pre 24 minuta
„Čudovište iz Firence“: Netfliksova serija o jednom od najjezivijih nerešenih slučajeva u Italiji

„Čudovište iz Firence“: Netfliksova serija o jednom od najjezivijih nerešenih slučajeva u Italiji

Danas pre 2 sata
Otvoren 68. Međunarodni beogradski sajam knjiga: Kipar počasni gost manifestacije

Otvoren 68. Međunarodni beogradski sajam knjiga: Kipar počasni gost manifestacije

Danas pre 3 sata
Beleška Duce Marković o knjizi „Magi:Ja“ Srđana Vejvode: O Margiti i ljubavi u krugu dvojke

Beleška Duce Marković o knjizi „Magi:Ja“ Srđana Vejvode: O Margiti i ljubavi u krugu dvojke

Danas pre 3 sata