Otvoren 68. Međunarodni beogradski sajam knjiga

Pod sloganom „Tvoja nova priča“ počeo je 68. Međunarodni beogradski sajam knjiga. Učestvuje više od 400 domaćih i stranih izlagača iz 15 zemalja.

Sajam obeležava 110 godina od rođenja Branka Ćopića, 200 godina od rođenja Branka Radičevića i pola veka od smrti Ive Andrića. Ove godine upoznaćemo pisce, umetnike i naučnike Kipra – zemlje počasnog gosta. Među njima je ugledni pesnik, esejista i prevodilac Kirjakos Haralambidis, jedan od osnivača Akademije nauka i književnosti Kipra. Gosti Sajma su psiholog Ali Fenik – stručnjak za ljudsko ponašanje i tehnologiju i škotska spisateljica Dženi Kolgan čiji su romani