Skupovi protiv blokada u Požarevcu, Kraljevu i Vranju

U organizaciji Centra za društvenu stabilnost, danas se u Požarevcu, Kraljevu i Vranju održavaju masovni skupovi građana koji se protive blokadama.

Skupu u Požarevcu prisustvuju premijer Đuro Macut i predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević, dok su u Kraljevu ministar odbrane Bratislav Gašić i ministar za javna ulaganja Darko Glišić. Sa okupljenim građanima u Vranju su ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević i ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov. Šetnje protiču mirno i za sada nije bilo nikakvih incidenata.