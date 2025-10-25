Kako protiče prvi dan pešačenja čačanskih studenata

Studenti čačanskog FTN jutros su zajedno sa svojim kolegama iz Kraljeva i čačanskim maturantima, sve skupa njih oko 200, krenuli na pešačenje dugačko 278 kilometara do Novog Sada,gde će učestvovati u obeležavanju prve godišnjice pada nadstrešnice na Železničkoj stanici kojom prilikom je smrtno stradalo 16 ljudi. https://www.ozonpress.net/wp-content/uploads/2025/10/Kolona-studenata.mp4 Neće to biti samo godišnjica tog tragičnog događaja već i obeležavanje da je