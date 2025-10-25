Studenti i maturanti krenuli peške za Novi Sad

Studenti Fakulteta tehničkih nauka u Čačku, njihove kolege iz Kraljeva kao i čačanski maturanti, krenuli su ovog sunčanog oktobarskog jutra peške za Novi Sad.

Ovaj poduhvat pod nazivom „Koracima sećanja“ obuhvata najdužu rutu kojom pešače idu čačanski studenti do sada, kako bi prisustvovali obeležavanju godišnjice pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, 1. novembra. Oni će se do Novog Sada kretati sledećom rutom: Čačak, Požega, Kosjerić, Valjevo, Koceljeva, Šabac, Ruma, Novi Sad. Koloni će se priključivati studenti i građani i iz Bogatića i Sremske Mitrovice. Kako su čačanski studenti objavili na zvaničnom