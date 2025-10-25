Žižović debitovao pobedom protiv TSC-a (VIDEO)

Ritam grada Kg pre 2 sata
Žižović debitovao pobedom protiv TSC-a (VIDEO)

Doneo je Mladen Žižović novu energiju u Kragujevac, prodrmao ekipu i već na debiju upisao tri boda.

Nekadašnji strateg Borca iz Banjaluke položio je prvi ispit u okviru Mozzart Bet Superlige. Taktički pametno, koristeći defanzivnu orijentaciju, uz raspoloženog Kilijana Bevisa i strelca prvenca Jankubu Žaržua, Radnički je na „Čika Dači“ savladao TSC – 2:1. Nisu jurišali po svaku cenu Šumadinci, izuzev kada su uzimali loptu na svojoj polovini i tranzicijom pokušavali da ugroze protivnika. Išlo im je po planu, jer su imali raspoložen napad, sposoban da brzim
