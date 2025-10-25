Siner bolji od De Minora za novo finale turnira u Beču, tamo ga čeka Zverev

RTS pre 50 minuta
Siner bolji od De Minora za novo finale turnira u Beču, tamo ga čeka Zverev

Italijanski teniser Janik Siner plasirao se u finale turnira u Beču pobedivši Australijanca Aleksa De Minora sa 2:0, po setovima 6:3, 6:4. Italijanu će ovo biti osmo finale ove sezone.

Ovo je bila dvanaesta pobeda Sinera u isto toliko duela protiv De Minora, koji i ovog puta nije uspeo da pronađe rešenje za Italijana. Od svog prvog međusobnog susreta 2019, pa sve do meča u Beču, Siner je svaki put izlazio kao pobednik. Prvi set rešen je za 44 minuta. Siner je brzo poveo sa 4:0, a iako je De Minor nakratko uspeo da vrati brejk, Italijan je bez većih problema priveo set kraju sa 6:3. U drugom delu meča Australijanac je pokušavao da bude
Beč
Janik Siner

