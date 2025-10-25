U Požarevcu, Kraljevu i Vranju danas okupljanja građana protiv blokada

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
U Požarevcu, Kraljevu i Vranju danas okupljanja građana protiv blokada

POŽAREVAC - U Požarevcu, Kraljevu i Vranju danas će biti održana okupljanja građana koji se protive blokadama.

Organizator skupova, Centar za društvenu stabilnost, najavio je da će okupljanja početi u 17 časova. Kao i sa prethodnih skupova, građani će poručiti da blokade ometaju normalan život i da žele da se slobodno kreću i rade. U Požarevcu će okupljanje biti održano u Tabačkoj čaršiji i na Trgu oslobođenja, u Kraljevu na Trgu srpskih ratnika, a u Vranju na raskrsnici Ulice Bore Stankovića i Bulevara AVNOJ-a. Svi skupovi su prijavljeni. Okupljanja građana koji se protive
