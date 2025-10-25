Vučić čestitao Konoli na pobedi:Njen mandat će ojačati odnose Srbije i Irske

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
Vučić čestitao Konoli na pobedi:Njen mandat će ojačati odnose Srbije i Irske

BEOGRAD - Predsedik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je večeras Ketrin Konoli pobedu na predsedničkim izborima u Irskoj i izrazio uverenje da će nova predsednica Irske doprineti unapređenju odnosa dve zemlje.

"Upućujem srdačne čestitke gospođi Ketrin Konoli povodom pobede na predsedničkim izborima u Irskoj. Uveren sam da će njen mandat doprineti daljem razvoju odnosa između Irske i Republike Srbije", naveo je Vučić na društvenoj mreži X. Na predsedničkim izborima u Irskoj pobedila je nezavisna kandidatkinja i levičarka Ketrin Konoli. Preliminarni rezultati pokazali su veliku razliku u glasovima između Konoli i njene rivalke Heder Hamfris, iz vladajuće stranke desnog
Ključne reči

Aleksandar VučićPredsednički izboriIzbori

