Vučić čestitao Ketrin Konoli na pobedi: Njen mandat će ojačati odnose Srbije i Irske

Telegraf pre 13 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Vučić čestitao Ketrin Konoli na pobedi: Njen mandat će ojačati odnose Srbije i Irske

Predsedik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je večeras Ketrin Konoli pobedu na predsedničkim izborima u Irskoj i izrazio uverenje da će nova predsednica Irske doprineti unapređenju odnosa dve zemlje. "Upućujem srdačne čestitke gospođi Ketrin Konoli povodom pobede na predsedničkim izborima u Irskoj.

Uveren sam da će njen mandat doprineti daljem razvoju odnosa između Irske i Republike Srbije", naveo je Vučić na društvenoj mreži X. Na predsedničkim izborima u Irskoj pobedila je nezavisna kandidatkinja i levičarka Ketrin Konoli. Preliminarni rezultati pokazali su veliku razliku u glasovima između Konoli i njene rivalke Heder Hamfris, iz vladajuće stranke desnog centra. (Telegraf.rs/Tanjug)
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Na predsedničkim izborima u Irskoj pobedila levičarka Ketrin Konoli

Na predsedničkim izborima u Irskoj pobedila levičarka Ketrin Konoli

RTS pre 48 minuta
Vučić čestitao Konoli na pobedi: Njen mandat će ojačati odnose Srbije i Irske

Vučić čestitao Konoli na pobedi: Njen mandat će ojačati odnose Srbije i Irske

Euronews pre 1 sat
Irska dobila novu predsednicu: Levičarka Ketrin Konoli ubedljivo slavila (foto)

Irska dobila novu predsednicu: Levičarka Ketrin Konoli ubedljivo slavila (foto)

Kurir pre 27 minuta
Predsedik Srbije Aleksandar Vučić čestitao Ketrin Konoli pobedu na predsedničkim izborima u Irskoj

Predsedik Srbije Aleksandar Vučić čestitao Ketrin Konoli pobedu na predsedničkim izborima u Irskoj

Politika pre 1 sat
Irska ima novu predsednicu, to je levičarka Ketrin Konoli: Žuti karton za desničarsku vladu

Irska ima novu predsednicu, to je levičarka Ketrin Konoli: Žuti karton za desničarsku vladu

Telegraf pre 1 sat
Vučić čestitao Konoli na pobedi:Njen mandat će ojačati odnose Srbije i Irske

Vučić čestitao Konoli na pobedi:Njen mandat će ojačati odnose Srbije i Irske

RTV pre 1 sat
Levičarka Ketrin Konoli ubedljivo pobedila na predsedničkim izborima u Irskoj

Levičarka Ketrin Konoli ubedljivo pobedila na predsedničkim izborima u Irskoj

Euronews pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićTanjugPredsednik SrbijePredsednički izboriIzbori

Svet, najnovije vesti »

Pada "grad crvene armije": Ukrajinci priznali: Stvari se odvijaju po najgorem mogućem scenariju, sve se raspada, ovo nismo…

Pada "grad crvene armije": Ukrajinci priznali: Stvari se odvijaju po najgorem mogućem scenariju, sve se raspada, ovo nismo očekivali! (video)

Blic pre 23 minuta
Švajcarska se priprema za: Rat!? Obnavljaju 370.000 skloništa: Obezbeđen je minimum jedan kvadrat prostora, za svakog od 9…

Švajcarska se priprema za: Rat!? Obnavljaju 370.000 skloništa: Obezbeđen je minimum jedan kvadrat prostora, za svakog od 9 miliona stanovnika

Blic pre 23 minuta
(Foto): Radnici na izolovanom putu zatekli misteriozni zapaljeni predmet, još se dimio kad su ga našli: Vlasti potvrdile ono…

(Foto): Radnici na izolovanom putu zatekli misteriozni zapaljeni predmet, još se dimio kad su ga našli: Vlasti potvrdile ono što su mnogi sumnjali

Blic pre 8 minuta
SAD uvele sankcije predsedniku Kolumbije

SAD uvele sankcije predsedniku Kolumbije

Danas pre 28 minuta
"Pojačaćemo borbenu avijaciju": Zelenski: Ukrajina očekuje 150 aviona "gripen", prvi treba da stignu sledeće godine

"Pojačaćemo borbenu avijaciju": Zelenski: Ukrajina očekuje 150 aviona "gripen", prvi treba da stignu sledeće godine

Blic pre 28 minuta