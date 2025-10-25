(VIDEO) U Bilbau ne znaju da igraju protiv Hetafea

Sport klub pre 1 sat  |  Autor: Milan Stojiljković
(VIDEO) U Bilbau ne znaju da igraju protiv Hetafea

Novi šok u Bilbau, Baskijci su poraženi pred svojim navijačima od ekipe Hetafea u desetom kolu španske LaLige.

Utakmica je završena je rezultatom 0:1 (0:0). Strelac jedinog gola bio je nekadašnja nada Real Madrida, Borha Majoral u 75. minutu. Sjajan ambijent dočekao je fudbalere dva tima na prelepom stadionu u Bilbau. Ovog puta atmosferu je dodatno podigla pobeda u Ligi šampiona protiv Karabaga (3:1) u utorak kada su domaći fudbaleri preokrenuli i ostvarili prvi trijumf ove sezone u elitnom evrpskom takmičenju. I večeras je gost prvi postigao gol, ali ovog puta fudbaleri u
