Saša Kovačević se ženi: Pogledajte kako je verio Zoranu Tasovac (video)

Saša Kovačević i Zorana Tasovac uskoro će krunisati svoju ljubav.

Posle gotovo deset godina zajedničkog života i ljubavi, jedan od najpopularnijih pevača domaće scene, Saša Kovačević, odlučio je da okonča svoj momački period. Ova odluka označava početak nove životne faze za pevača, koji godinama važi za jednog od najomiljenijih izvođača i čiji privatni život uvek izaziva veliku pažnju medija i fanova. Ivan Vučićević U romantičnom i egzotičnom ambijentu, pevač je zaprosio prelepu Zoranu klečeći pred njom, a ona je od oduševljenja